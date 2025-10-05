Контент-мейкер завершив власний неймовірний челендж, пройшовши від місця спавну до кінця світу у Minecraft, повідомляє 24 Канал з посиланням на KurtJMac на YouTube.

Найдовша віртуальна подорож?

У далекому березні 2011 року блогер поставив перед собою амбітну мету – дійти до так званих "далеких земель" пішки, без жодних читів чи іншого шахрайства.

Це стало основною діяльністю стримера та блогера, який впрожовж років власним контентом також зібрав понад 500 000 доларів на благодійність, повідомляє Dexerto.

Що таке "далекі землі" у Minecraft? Far Lands, або ж "далекі землі" – це аномалія ландшафту, яка знаходиться приблизно за 12 550 821 блок від місця спавну гравця, де процедурна генерація перестає працювати та спотворює структуру світу.

Відтоді гра суттєво змінилася, а проєкти геймерів почали вражати уяву. Як от CraftGPT – аналог відомої мовної моделі, повністю зібраний у забавці від Mojang.

Одначе блогер не здавався та врешті-решт досяг кінцевої точки своєї подорожі 4 жовтня 2025 року, більш як через 14 років з моменту старту.

Цікаво якою стане наступна ціль KurtJMac і чи захоче він бодай ще колись узагалі заходити у Minecraft.