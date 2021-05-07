Кілька днів тому у твітері з'явилося достатньо цікаве повідомлення від користувача із нікнеймом kyudan_pokemon. Його запис дуже швидко зібрав 150 тисяч переглядів, а також чимало вподобань та ретвітів. Навіть розробники серії Pokemon були вражені його досягненням.

Не пропустіть 5–тирічний хлопчик пройшов Bloodborne, а його тато сильно розізлив мережу: у чому причина

Варто розпочати з того, що майже у всіх іграх цієї серії є група особливих покемонів із загальною назвою "shiny". З англійського це можна перекласти як "блискучий", але це не зовсім коректно у цій ситуації. Правильніше буде написати, що це дуже унікальні покемони, які відрізняються своїм забарвленням. Шанс отримати таких створінь мізерний, тому фанати витрачають десятки годин на їхній пошук.

Вперше вони з'явилися ще у відеогрі Pokemon Gold and Silver, яка вийшла у далекому 1999 році. Надалі такі унікальні створіння вже й не покидали цю знамениту серію, а також стали своєрідним маяком, який притягує колекціонерів. Згідно з даними Bulbapedia, шанс зловити "shiny" покемона неймовірно низький:

1 на 8192, якщо шукаємо створіння 2 – 5 покоління

1 на 4096, якщо шукаємо створіння 6 – 8 покоління

Також є різноманітні методи, які можуть трохи збільшити шанси, щоправда, дуже ефективними їх важко назвати. Усього зараз існує 898 різноманітних покемонів, але "shiny" версій трохи більше – 1312. Річ у тім, що у деяких покемонів є одразу кілька унікальних забарвлень. Головний герой цієї історії вирішив "піймати їх всіх", хоча й знав про свої неймовірно мізерні шанси.

Напевно, вже зрозуміло, що Kyudan_pokemon свого досяг. У твітері він поділився записом, у якому показав всіх цих покемонів через мобільний додаток Pokemon Home. Це своєрідний аналог ігрового Pokedex, який об'єднує статистику одразу з кількох останніх ігор про покемонів. Його досягнення шокувало всіх шанувальників цієї серії, можливо, він навіть став першим геймером, який зміг щось подібне зробити.

Вражені були навіть розробники цієї франшизи, а до привітань приєднався Джунічі Масуду, який бере безпосередню участь у розробці майже всіх ігор серії Pokemon. Шкода лише, що kyudan_pokemon поки так й не розповів, скільки він витратив часу на збирання цієї приголомшливої колекції.

Pokemon Home користувача kyudan_pokemon – відео