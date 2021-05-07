Несколько дней назад в твиттере появилось достаточно интересное сообщение от пользователя с никнеймом kyudan_pokemon. Его запись очень быстро собрала 150 тысяч просмотров, а также немало лайков и ретвитов. Даже разработчики серии Pokemon были впечатлены его достижением.

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Стоит начать с того, что почти во всех играх этой серии есть группа особых покемонов с общим названием "shiny". С английского это можно перевести как "блестящий", но это не совсем корректно в этой ситуации. Правильнее будет написать, что это очень уникальные покемоны, которые отличаются своей окраской. Шанс получить таких созданий мизерный, поэтому фанаты тратят десятки часов на их поиск.

Впервые они появились еще в видеоигре Pokemon Gold and Silver, которая вышла в далеком 1999 году. В дальнейшем такие уникальные создания уже не покидали эту знаменитую серию, а также стали своеобразным маяком, который притягивает коллекционеров. Согласно данным Bulbapedia, шанс поймать "shiny" покемона невероятно низок:

1 на 8192, если ищем создание 2 – 5 поколения

1 на 4096, если ищем создание 6 – 8 поколения

Также есть различные методы, которые могут немного увеличить шансы, правда, очень эффективными их трудно назвать. Всего сейчас существует 898 различных покемонов, но "shiny" версий немного больше – 1312. Дело в том, что в некоторых покемонов есть сразу несколько уникальных расцветок. Главный герой этой истории решил "поймать их всех", хотя и знал о своих невероятно мизерных шансах.

Наверное, уже понятно, что Kyudan_pokemon своего добился. В твиттере он поделился записью, в которой показал всех этих покемонов через мобильное приложение Pokemon Home. Это своеобразный аналог игрового Pokedex, который объединяет статистику сразу из нескольких последних игр про покемонов. Его достижение шокировало всех поклонников этой серии, возможно, он даже стал первым геймером, который смог что-то подобное сделать.

Впечатлены были даже разработчики этой франшизы, а к поздравлениям присоединился Джуничи Масуду, который принимает непосредственное участие в разработке почти всех игр серии Pokemon. Жаль только, что kyudan_pokemon пока так и не рассказал, сколько он потратил времени на сбор этой потрясающей коллекции.

Pokemon Home пользователя kyudan_pokemon​ – видео