Фанатів Minecraft уже не здивуєш практично нічим, після того, як у грі будували функціональний процесор чи навіть повністю відтворили інший проєкт. Однак геніальність часто ховається в простоті, що довів геймер, який показав дивовижний власноруч збудований зоопарк.

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Попри те, що на релізі Minecraft не міг похвалитися великою кількістю живності, постійні оновлення та підтримка гри розробниками призвела до того, що наразі у кубічному світі нараховується понад 70 різноманітних "мобів".

Користувач Reddit під ніком Harwould, вигадав цікавий проєкт в рамках якого вирішив зібрати їх в усіх в одному місці, створивши своєрідний зоопарк, а потому поділився відеотуром на платформі.

Тур дивовижним парком: дивитися відео

Починається ролик з демонстрації масивних воріт зоопарку, що розташовані поруч із мальовничим ставком, повним ламінарії.

Потому можна побачити білих ведмедів у засніженому вольєрі, Страйдерів у лавовій кімнаті, а також велику лісисту місцевість з неперевершеним скляним куполом.

Є тут і окрема "підземна зона" зі спавнерами, яка містить зомбі та інших ворожих "мобів".

Творіння Harwould надихнуло чимало гравців на старт подібних проєктів, а сам геймер надихнувся деякими ідеями коментаторів та пообіцяв розширити свій чудо-парк.