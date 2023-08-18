Фанатов Minecraft уже не удивишь практически ничем, после того как в игре построили функциональный процессор или даже полностью воссоздали другой проект. Однако гениальность часто скрывается в простоте, что доказал геймер, показавший удивительный собственноручно построенный зоопарк.

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Несмотря на то, что на релизе Minecraft не мог похвастаться большим количеством живности, постоянные обновления и поддержка игры разработчиками привела к тому, что в настоящее время в кубическом мире насчитывается более 70 разнообразных "мобов".

Пользователь Reddit под ником Harwould, придумал интересный проект, в рамках которого решил собрать их всех в одном месте, создав своеобразный зоопарк, а затем поделился видеотуром на платформе.

Тур по удивительному парку: смотреть видео

Начинается ролик с демонстрации массивных ворот зоопарка, расположенных рядом с живописным прудом, полным ламинарии.

Потом можно увидеть белых медведей в заснеженном вольере, страйдеров в лавовой комнате, а также большую лесистую местность с непревзойденным стеклянным куполом.

Есть здесь и отдельная "подземная зона" со спавнерами, содержащая зомби и других враждебных "мобов".

Творение Harwould вдохновило немало игроков на старт подобных проектов, а сам геймер вдохновился некоторыми идеями комментаторов и пообещал расширить свой чудо-парк.