Геймерський креатив не знає меж. Часто можна побачити як гравці використовують найнеочікуваніші предмети у якості геймпадів чи навіть проходять ігри наосліп, проте користувач тіктоку під ніком reaganlevi виявив свою творчу жилку дещо по-іншому.

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Отож, геймеру стало цікаво як виглядатиме популярний військовий шутер Battlefield 4, що славиться своїми мальовничими спецефектами, які найкраще виглядають на великих екранах, на мініатюрному дисплеї з діагоналлю в 1 дюйм.

Для цього хлопець під'єднав його до комп'ютера та запустив змагальну гру. В самому матчі reaganlevi навіть вдалося майже підстрелити одного з суперників, що пробігали повз, проте цьому подвигу завадив ворожий снайпер, якого на такому малесенькому екрані помітити було майже неможливо. Попри те, що гравець так і не зміг вполювати жодного суперника, Punkbuster (античіт гри) чомусь викинув його з матчу.

Відео стало популярним не лише у TikTok, але й потрапило у твітер, де на ентузіаста звернув увагу один зі співробітників DICE – Ніклас Астранд. Старший дизайнер компанії розробника запропонував гравцеві виконати "пасхалку" уже з Battlefield V на тому ж таки 1 дюймовому екрані, пообіцявши в нагороду цифрову копію майбутнього Battlefield 2042.

Здавалося б, що це чесна угода, одначе впоратися з таким завданням непросто навіть на звичайному моніторі, адже ця "пасхалка" полягає у виконанні цілої послідовності досить важких дій, які на такому маленькому дисплеї будуть ще в декілька разів складнішими. Невідомо чи reaganlevi прийняв цей челендж, проте якщо він все ж вирішить спробувати, то ми щиро бажаємо йому терпіння та вдачі.

Виконання "пасхалки" з Battlefield V