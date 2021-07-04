Геймерский креатив не знает границ. Часто можно увидеть, как игроки используют самые неожиданные предметы в качестве геймпадов или даже проходят игры вслепую, однако пользователь тиктока под ником reaganlevi проявил свою творческую жилку несколько по-другому.

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Итак, геймеру стало интересно как будет выглядеть популярный военный шутер Battlefield 4, славящийся своими сногсшибательными эффектами, которые лучше всего смотрятся на больших экранах, на миниатюрном дисплее с диагональю в 1 дюйм.

Для этого парень подсоединил его к компьютеру и запустил соревновательную игру. В самом матче reaganlevi даже почти удалось подстрелить одного из соперников, пробегавших мимо, однако этому подвигу помешал вражеский снайпер, которого на таком маленьком экране было почти невозможно заметить. Несмотря на то, что игрок так и не смог пристрелить ни одного соперника, Punkbuster (античит игры) почему-то выбросил его из матча.

Видео стало популярным не только в TikTok, но и попало в твитер, где на энтузиаста обратил внимание один из сотрудников DICE – Никлас Астранд. Старший дизайнер компании разработчика предложил игроку выполнить "пасхалку" уже из Battlefield V на том же 1 дюймовом экране, пообещав в награду цифровую копию будущего Battlefield 2042.

Казалось бы, что это честная сделка, однако справиться с такой задачей непросто даже на обычном мониторе, ведь эта "пасхалка" заключается в выполнении целой последовательности достаточно тяжелых действий, которые на таком маленьком дисплее будут еще в несколько раз сложнее. Неизвестно принял ли reaganlevi этот челлендж, однако если он все же решит попробовать, то мы искренне желаем ему терпения и удачи.

Выполнение "пасхалки" из Battlefield V