Шанувальники WoW останнім часом не мають спокою від новин. Від придбання Activision Blizzard компанією Microsoft до скорого виходу патча "Eternity's End" та оголошення про появу можливості міжфракційних рейдів – усе це безперечно цікаво, проте відкриття, яке зробив Mr. GM виглядає справді страшно.

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Стрімер з Великобританії, зіткнувся з цікавим багом, що має потенціал зруйнувати баланс гри. Річ у тому, що нова легендарна здатність, яка з'явиться в "Eternity's End" не працює належним чином.

Зокрема, на тестових серверах з патчем Shadowlands 9.2 у гравців з'явилася можливість спорядити свого персонажа більш ніж одним легендарним предметом одночасно, щоправда, із низкою специфічних обмежень.

На додаток до стандартного легендарного предмета, часто пов'язаного зі спеціалізацією героя, гравці можуть обрати другий (у будь-який слот спорядження, що залишився, крім брелоків та зброї). Проте для цього він повинен бути викований "рунекаром" з допомогою нової Пам'яті єдності, розблокованої через досягнення рівня репутації "Revered" у фракції Просвітлених із локації Zereth Mortis.

Це наділить гравця Легендарною силою, пов'язаною з особливими здібностями обраного ним на цю мить Ковенанту. Однак, система зламалася та не розпізнала "просвітлені Легендарні" предмети, як ті що підпадають під обмеження на будь-який зі створених Легендарних предметів, що несуть силу Єдності, що і дозволило гравцеві вдягнути їх більше ніж 1 екземпляр.

Розбір бага від Mr. GM



Завдяки цьому стрімер створив цілий набір спорядження з тонко налаштованими вторинними властивостями та рівнем трохи вище, ніж це можна зробити звичайним способом.

Хоча цілком ймовірно, що цей баг недовго протримається на публічних тестових майданчиках, можна уявити, яким кошмаром для гравців він стане, якщо коли-небудь потрапить на звичайні сервери.