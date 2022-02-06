Поклонники WoW в последнее время не имеют покоя от новостей. От приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft до скорого выхода патча "Eternity's End" и объявления о появлении возможности межфракционных рейдов – все это определенно интересно, однако открытие, сделанное Mr. GM выглядит действительно страшно.

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Стример из Великобритании, столкнулся с интересным багом, имеющим потенциал разрушить баланс игры. Дело в том, что новая легендарная способность, которая появится в "Eternity's End", не работает должным образом.

В частности, на тестовых серверах с патчем Shadowlands 9.2 у игроков появилась возможность снарядить своего персонажа более чем одним легендарным предметом одновременно, правда, с рядом специфических ограничений.

В дополнение к стандартному легендарному предмету, часто связанному со специализацией героя, игроки могут выбрать второй (в любой слот оставшегося снаряжения кроме брелоков и оружия). Однако для этого он должен быть выкован "рунекаром" с помощью новой Памяти единства, разблокированной достижением уровня репутации "Revered" во фракции Просветленных из локации Zereth Mortis.

Это наделит игрока Легендарной силой, связанной с особыми способностями выбранного им на этот момент Ковенанта. Однако система сломалась и не распознала "просветленные Легендарные" предметы, как подпадающие под ограничения на любой из созданных Легендарных предметов, несущих силу Единства, что и позволило игроку надеть их более чем 1 экземпляр.

Разбор бага от Mr. GM



Благодаря этому стример создал целый набор снаряжения с тонко настроенными вторичными свойствами и уровнем немного выше, чем это можно сделать обычным способом.

Хотя по всей вероятности этот баг недолго продержится на публичных тестовых площадках, можно представить, каким кошмаром для игроков он станет, если когда-нибудь попадет на обычные сервера.