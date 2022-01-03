Два місяці тому ми розповідали про роботу користувача з нікнеймом volarvaebe, який відтворив у Minecraft відомий хайлайт з CS:GO. Тоді він пообіцяв, що вже найближчим часом спробує повторити ще один популярний момент.

До теми Майже 2 місяці роботи: ентузіаст відтворив у відеогрі Minecraft легендарний хайлайт з CS:GO

Цього разу його зацікавив хайлайт за участі відомого бразильського кіберспортсмена з нікнеймом coldzera. Йдеться про момент, який відбувся під час півфінального матчу MLG Columbus 2016. У цьому поєдинку його команда Luminosity Gaming зустрічалася з Team Liquid, а своєрідною зоною бойових дій була мапа Mirage.

У 25 раунді coldzera дуже ефектно ліквідував майже всю ворожу команду, але найголовніше, що цей момент надихнув його партнерів на вражаючий камбек. Спершу бразильці зрівняли рахунок в матчі, хоча на той момент вони програвали 9:15, а вже під час додаткових раундів вирвали перемогу. Компанія Valve навіть додала пам'ятне графіті на честь цього моменту.

Оригінальний хайлайт coldzera: відео

Саме такий ефектний хайлайт й відтворив головний герой цієї історії. Варто відзначити, що цього разу він також активно використовував у своїй роботі модифікації та сторонні програми. За допомогою різноманітних редакторів він створив худ та візуальні елементи, а моди використав для відтворення геймплею, зброї та мапи. З цікавих нововведень можна відзначити звукові ефекти, нові гранати та Minecraft на екранах кіберспортсменів.

Користувачам мережі дуже сподобалася робота volarvaebe, а особливо вони відзначають його увагу до різноманітних дрібниць. Також додамо, що це відео вже стало одним з найпопулярніших на Reddit: майже мільйон переглядів та понад 15 тисяч вподобань.

Хайлайт coldzera у відеогрі Minecraft: відео