Два месяца назад мы рассказывали о работе пользователя с никнеймом volarvaebe, который воссоздал в Minecraft известный хайлайт из CS:GO. Тогда он пообещал, что в ближайшее время попытается повторить еще один популярный момент.

К теме Почти 2 месяца работы: энтузиаст воссоздал в видеоигре Minecraft легендарный хайлайт из CS:GO

В этот раз его заинтересовал хайлайт с участием известного бразильского киберспортсмена с никнеймом coldzera. Речь идет о моменте, который состоялся во время полуфинального матча MLG Columbus 2016. В этом поединке его команда Luminosity Gaming встречалась с Team Liquid, а своеобразной зоной боевых действий была карта Mirage.

В 25 раунде coldzera очень эффектно ликвидировал почти всю вражескую команду, но самое главное, что этот момент вдохновил его партнеров на впечатляющий камбэк. Сначала бразильцы сравняли счет в матче, хотя к тому моменту они проигрывали 9:15, а уже во время дополнительных раундов вырвали победу. Компания Valve даже добавила памятное граффити в честь этого момента.

Оригинальный хайлайт coldzera: видео

Именно такой эффектный хайлайт воссоздал главный герой этой истории. Стоит отметить, что в этот раз он также активно использовал в своей работе модификации и сторонние программы. С помощью разнообразных редакторов он создал худ и визуальные элементы, а моды использовал для воссоздания геймплея, оружия и карты. Из интересных нововведений можно отметить звуковые эффекты, новые гранаты и Minecraft на экранах киберспортсменов.

Пользователям сети очень понравилась работа volarvaebe, а особенно они отмечают его внимание к различным мелочам. Также добавим, что это видео стало одним из самых популярных на Reddit: почти миллион просмотров и более 15 тысяч лайков.

Хайлайт coldzera в видеоигре Minecraft: видео