Геймери отримали дискваліфікації у віртуальному велоспорті за редагування даних. Цікаво, що за таку серйозну провину, вони отримали бан лише на 6 місяців.

Останній рік видався дуже непростим для всіх, чимала кількість людей була змушена сидіти та працювати вдома. Проте, за цей час популярними стало багато відеоігор та різноманітних додатків. Цікаво, що деякі навіть встигли отримати статус кіберспортивних.

Цікаво Велотренажер замість геймпаду: шанувальник відомої відеогри зібрав незвичайний пристрій – відео

Zwift – це відеогра, яка дозволяє тренуватися чи просто кататися на звичайному велосипеді прямо вдома. Все дуже просто: користувачам потрібно лише замінити заднє колесо від свого велосипеду на спеціальне кріплення для тренажера. Саме останнє й забезпечує передачу даних у програму Zwift. А далі все ще простіше: треба крутити педалі й дивитися на екран телевізора, де ваш аватар катається разом з іншими геймерами. Цікаво, що для цієї програми навіть виходять різноманітні моди, які дозволяють прокататися по локаціях із різних відеоігор.

За час пандемії, Zwift вже встиг стати кіберспортивною дисципліною, є навіть свій чемпіонат світу із назвою UCI Cycling Esports World Championship. Зрозуміло, що його учасники використовують все програмне та технічне забезпечення від Zwift. Цікаво звучить, проте, нещодавно стало відомо про дискваліфікацію двох кіберспортсменів за чітерство. Варто зазначити, що обидва геймери є одними із найкращих у своїй країні, а також вони отримали дискваліфікації за однаковий вид чітерства.

Річ у тім, що системи Zwift реєструють дані за допомогою спеціальних датчиків, а для участі у змаганнях потрібно два таких джерела. Один із кіберспортсменів відправив дані, які на 9% перевищували показники з іншого джерела, а в його колеги одразу на 32%. Комісія визнала їх винними у редагуванні даних та дискваліфікувала всього на 6 місяців. Цікаво лише, а як у цій кіберспортивній дисципліні перевіряють геймерів на допінг.

Короткий огляд додатку Zwift – відео