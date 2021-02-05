Геймеры получили дисквалификации в виртуальном велоспорте за редактирование данных. Интересно, что за такую серьезную провинность, они получили бан только на 6 месяцев.

Последний год выдался очень непростым для всех, немалое количество людей было вынуждено сидеть и работать дома. Однако, за это время популярными стало много видеоигр и различных приложений. Интересно, что некоторые даже успели получить статус киберспортивных.

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Zwift – это видеоигра, которая позволяет тренироваться или просто кататься на обычном велосипеде прямо дома. Все очень просто: пользователям нужно лишь заменить заднее колесо от своего велосипеда на специальное крепление для тренажера. Именно последнее и обеспечивает передачу данных в программу Zwift. А дальше все еще проще: надо крутить педали и смотреть на экран телевизора, где ваш аватар катается вместе с другими геймерами. Интересно, что для этой программы даже выходят различные моды, которые позволяют прокатиться по локациям из разных видеоигр.

За время пандемии, Zwift уже успел стать киберспортивной дисциплиной, есть даже свой чемпионат мира под названием UCI Cycling Esports World Championship. Понятно, что его участники используют все программное и техническое обеспечение от Zwift. Интересно звучит, однако, недавно стало известно о дисквалификации двух киберспортсменов за читерство. Стоит отметить, что оба геймеры являются одними из лучших в своей стране, а также они получили дисквалификации за одинаковый вид читерства.

Дело в том, что системы Zwift регистрируют данные с помощью специальных датчиков, а для участия в соревнованиях нужно два таких источника. Один из киберспортсменов отправил данные, которые на 9% превышали показатели из другого источника, а у его коллеги сразу на 32%. Комиссия признала их виновными в редактировании данных и дисквалифицировала всего на 6 месяцев. Интересно только, а как в этой киберспортивной дисциплине проверяют геймеров на допинг.

Краткий обзор приложения Zwift – видео