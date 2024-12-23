Найкращі геймерські меми 2024 року – від змін у CoD до Ubisoft в Steam

2024 рік ввійде в історію ігрової індустрії не лише завдяки вдалим та не дуже релізам, а й через найкумедніші геймерські меми, кращі з яких пропонуємо до вашої уваги.

2024 рік видався плідним для індустрії віртуальних розваг та подарував нам чимало гідних проєктів, повних провалів та найголовніше – кумедних геймерських мемів. Десятку найрейтинговіших з них на платформі Reddit, зібрав для вас 24 Канал.

Цікаво Пачка сірників стала головним мемом зі STALKER 2: Серце Чорнобиля

10 місце – Дивовижні ефекти PlayStation

Кількість вподобань: 24 тисячі

"PlayStation здатна створювати приголомшливі ефекти" / Фото з Reddit @Dr_Dickfart

9 місце – Терпіння фанатів Bloodborne

Кількість вподобань: 26 тисяч

Навряд фанати Bloodborne зраділи новині про ремастер Horizon: Zero Dawn / Фото з Reddit @Caledor152

8 місце – Часи змінились

Кількість вподобань: 28 тисяч

Колись: "Гарна гра, хлопці! Давайте ще одну"; Зараз: ""GG ezzzz no tank team diff" / Фото з Reddit @Kay-San-TheNorthStar

7 місце – Повернення Ubisoft в Steam

Кількість вподобань: 37 тисяч

Вони завжди повертаються / Фото з Reddit @Hoppy_Doodle

6 місце – Як розізлити мільйони геймерів

Кількість вподобань: 41 тисяча

Valve краще так не робити / Фото з Reddit @Hoppy_Doodle

5 місце – До такого ніхто не готує

Кількість вподобань: 44 тисячі

Сумно, коли лоббі колись популярних ігор пустішають / Фото з Reddit @huss2120

4 місце – Найкращий костюм на Гелловін

Кількість вподобань: 47 тисяч

"Братан, воскреси мене" / Фото з Reddit @Rhinooo373

3 місце – Колись гайди виглядали зовсім інакше

Кількість вподобань: 48 тисяч

"Коли заглянув в гайди старої відеогри" / Фото з Reddit @Dr_Dickfart

2 місце – "Війна ніколи не міняється", а настрій Call of Duty змінився

Кількість вподобань: 48 тисяч

Франшиза вже не та / Фото з Reddit @Lazy-Vulture

1 місце – "Олдскули" зводить

Кількість вподобань: 72 тисячі

"Мабуть, найкрутіша фотографія з коли-небудь зроблених" / Фото з Reddit @Odd_Pirate_8756