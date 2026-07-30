Попри обмежену кількість офіційних матеріалів, інсайдери вказують на конкретні терміни презентації ігрових механік та відкритого світу оновленого Вайс-Сіті, повідомляє Gamerant.

Серпневий сюрприз від Rockstar

Останнім часом прихильники серії висловлювали незадоволення темпами маркетингової кампанії, адже попри відкриті попередні замовлення, розробники показали лише два трейлери та кілька десятків скриншотів.

Проте ситуація може кардинально змінитися вже найближчими тижнями. Зокрема генеральний директор Take–Two Штраус Зельник раніше натякав, що активна рекламна кампанія гри розпочнеться влітку 2026 року, а воно вже добігає кінця.

Інсайдерка Millie A, яка має непогану репутацію, стверджує, що саме у серпні гравці побачать детальне відео з ігровим процесом. Вона наголошує, що цей ролик розкриє особливості механік та живого світу гри.

Ви отримаєте поглиблене відео ігрового процесу, яке детально описує світ і механіки,

– прокоментувала Millie A у соціальній мережі X.

Чому серпень стане ключовим місяцем? Додатковим підтвердженням цієї теорії є дата чергового фінансового звіту Take-Two, запланованого на 7 серпня.

Цікаво, що зустріч із заінтригованими інвесторами відбудеться вранці перед відкриттям фінансових ринків, хоча зазвичай це стається після їхнього закриття. Така зміна змусила аналітиків припускати, що Rockstar Games зробить гучний анонс безпосередньо перед звітом, щоб позитивно вплинути на вартість акцій.

Фанати ж вирахували, що ідеальною датою для демонстрації третього трейлера може стати вівторок, 11 серпня. Оскільки цей день ознаменує рівно 100 днів до офіційного виходу гри, запланованого на 19 листопада 2026 року

Очікується, що GTA 6 стане найуспішнішим релізом в історії індустрії, здатним заробити кілька мільярдів доларів лише за перший тиждень після запуску.

Хоча Rockstar ще офіційно не підтвердила дату презентації геймплею, серпень виглядає найбільш логічним моментом для демонстрації реальних масштабів проєкту.