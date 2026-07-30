Несмотря на ограниченное количество официальных материалов, инсайдеры указывают на конкретные сроки презентации игровых механик и открытого мира обновленного Вайс-Сити, сообщает Gamerant.

Августовский сюрприз от Rockstar

В последнее время поклонники серии выражали недовольство темпами маркетинговой кампании, ведь, несмотря на открытые предзаказы, разработчики показали лишь два трейлера и несколько десятков скриншотов.

Однако ситуация может кардинально измениться уже в ближайшие недели. В частности, генеральный директор Take–Two Штраус Зельник ранее намекал, что активная рекламная кампания игры начнется летом 2026 года, а оно уже подходит к концу.

Инсайдер Millie A, которая имеет неплохую репутацию, утверждает, что именно в августе игроки увидят подробное видео с игровым процессом. Она подчеркивает, что этот ролик раскроет особенности механик и живого мира игры.

Вы получите подробное видео игрового процесса, которое детально описывает мир и механики,

– прокомментировала Millie A в социальной сети X.

Почему август станет ключевым месяцем? Дополнительным подтверждением этой теории является дата очередного финансового отчета Take-Two, запланированная на 7 августа.

Интересно, что встреча с заинтригованными инвесторами состоится утром перед открытием финансовых рынков, хотя обычно это происходит после их закрытия. Такое изменение заставило аналитиков предположить, что Rockstar Games сделает громкий анонс непосредственно перед отчетом, чтобы положительно повлиять на стоимость акций.

Фанаты же подсчитали, что идеальной датой для демонстрации третьего трейлера может стать вторник, 11 августа. Ведь этот день ознаменует ровно 100 дней до официального выхода игры, запланированного на 19 ноября 2026 года

Ожидается, что GTA 6 станет самым успешным релизом в истории индустрии, способным заработать несколько миллиардов долларов лишь за первую неделю после запуска.

Хотя Rockstar еще официально не подтвердила дату презентации геймплея, август выглядит наиболее логичным моментом для демонстрации реальных масштабов проекта.