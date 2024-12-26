Дев'ятою грою в святковій лінійці Epic Games Store стала Ghostrunner 2, популярний кіберпанк слешер, який привернув увагу геймерів з моменту свого виходу в жовтні 2023 року, повідомляє 24 Канал.

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Важливо! Гравці можуть отримати гру безкоштовно до 19:00 за київським часом 27 грудня 2024 року, коли відбудеться наступний секретний розіграш.

Як отримати гру

Щоб отримати безкоштовну копію Ghostrunner 2, користувачам достатньо зайти в Epic Games Store, перейти на сторінку гри і натиснути кнопку "Отримати". Жодних додаткових обмежень немає, що робить її доступною для всіх власників акаунтів.

Про Ghostrunner 2

Події Ghostrunner 2 відбуваються через рік після фіналу першої частини. Гравці знову беруть під свій контроль Джека, кібернетичного ніндзя, який вирушає за межі Вежі Дхарми, щоб протистояти культу кіберніндзя та формувати майбутнє людства.

Гра доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S і отримала схвальні відгуки критиків, отримавши 79-81% на Metacritic, 79% на OpenCritic та "дуже позитивну" оцінку (81%) у Steam.

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Зважаючи на те, що розіграш скоро завершиться, гравці вже міркують про наступний секретний подарунок, який буде представлений незабаром після завершення акції Ghostrunner 2.