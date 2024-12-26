Нещодавній витік конфіденційної інформації розкрив цікаві нереалізовані плани Rockstar щодо GTA Online, які потому підтвердив колишній працівник студії, інформує 24 Канал.

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Світ міг отримати GTA Online набагато раніше

З огляду на мовчанку Rockstar щодо найочікуванішої гри у світі – GTA 6, компанія постійно перебуває під пильним наглядом пересічних геймерів та атаками дата-майнерів.

Нещодавно у мережі знову зринули робочі документи студії, які розкрили цікаву інформацію про скасовані проєкти.

Виявляється, що Rockstar планували створити багатокористувацьку онлайн-версію Grand Theft Auto ще у травні 2001 року.

На 58 сторінках документа під назвою "GTA: Online" описуються такі функції, як створення персонажа, його прогрес та структура місій, передбачених для гри.

Підтвердження автентичності документації прийшло від Оббе Вермея – багаторічного технічного директора Rockstar.

Розробник розповів, що працював над фундаментом для багатокористувацького Deathmatch режиму для "GTA 3 Online", але йому довелося скасувати проєкт, оскільки він потребував "НАБАГАТО більше роботи".

Окрім того, він згадав, що підрозділ Barking Dog (пізніше став Rockstar Vancouver і створив гру Bully), якраз підготував згаданий проєктний документ для "GTA Online", але в ті часи гра не отримала подальшого схвалення.