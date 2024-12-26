Недавняя утечка конфиденциальной информации раскрыла интересные нереализованные планы Rockstar по GTA Online, которые потом подтвердил бывший работник студии, информирует 24 Канал.

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Мир мог получить GTA Online гораздо раньше

Учитывая молчание Rockstar относительно самой ожидаемой игры в мире – GTA 6, компания постоянно находится под пристальным наблюдением рядовых геймеров и атаками дата-майнеров.

Недавно в сети снова всплыли рабочие документы студии, которые раскрыли интересную информацию об отмененных проектах.

Оказывается, что Rockstar планировали создать многопользовательскую онлайн-версию Grand Theft Auto еще в мае 2001 года.

На 58 страницах документа под названием "GTA: Online" описываются такие функции, как создание персонажа, его прогресс и структура миссий, предусмотренных для игры.

Подтверждение подлинности документации пришло от Оббе Вермея – многолетнего технического директора Rockstar.

Разработчик рассказал, что работал над фундаментом для многопользовательского Deathmatch режима для "GTA 3 Online", но ему пришлось отменить проект, поскольку он требовал "намного больше работы".

Кроме того, он упомянул, что подразделение Barking Dog (позже стало Rockstar Vancouver и создало игру Bully), как раз подготовило упомянутый проектный документ для "GTA Online", но в те времена игра не получила дальнейшего одобрения.