Девятой игрой в праздничной линейке Epic Games Store стала Ghostrunner 2, популярный киберпанк слэшер, который привлек внимание геймеров с момента своего выхода в октябре 2023 года, сообщает 24 Канал.

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Важно! Игроки могут получить игру бесплатно до 19:00 по киевскому времени 27 декабря 2024 года, когда состоится следующий секретный розыгрыш.

Как получить игру

Чтобы получить бесплатную копию Ghostrunner 2, пользователям достаточно зайти в Epic Games Store, перейти на страницу игры и нажать кнопку "Получить". Никаких дополнительных ограничений нет, что делает ее доступной для всех владельцев аккаунтов.

О Ghostrunner 2

События Ghostrunner 2 происходят спустя год после финала первой части. Игроки снова берут под свой контроль Джека, кибернетического ниндзя, который отправляется за пределы Башни Дхармы, чтобы противостоять культу киберниндзя и формировать будущее человечества.

Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и получила положительные отзывы критиков, получив 79-81% на Metacritic, 79% на OpenCritic и "очень положительную" оценку (81%) в Steam.

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Несмотря на то, что розыгрыш скоро завершится, игроки уже рассуждают о следующем секретном подарке, который будет представлен вскоре после завершения акции Ghostrunner 2.