Реліз Battlefield 2042 привернув увагу величезної кількості геймерів, і попри негатив, який оточує гру, деякі гравці не лише з задоволенням грають в неї, але й знаходять інноваційні стратегії та прийоми, щоб отримати перевагу в бою. Одному з них вдалося знайти майже ідеальний метод дистанційного лікування товаришів по команді.

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Трюк, продемонстрований користувачем Reddit під ніком ArchieBuld, поєднує одразу дві механіки проєкту у неочікуваній манері. Річ у тому, що клас медика може лікувати гравців кидаючи біля них ящик із медикаментами, який відновлює здоров'я усіх союзників, що знаходяться в радіусі його дії. А ще у грі є дрони, які геймери можуть використовувати для розвідки, літаючи у найбільш гарячих точках поля бою.

ArchieBuld вирішив спробувати розмістити згаданий ящик на дрон і як виявилося останній може перенести його практично куди завгодно. Таким чином цей спосіб можна використовувати для дистанційного лікування товаришів по команді, не ризикуючи власним життям. Своє відкриття геймерів підкріпив відеороликом у якому продемонстрував, що цей трюк може вдало працювати в найрізноманітніших ситуаціях.



Вилікувати товаришів по команді під градом ворожих куль може бути надзвичайно важко, оскільки в більшості випадків гравцям потрібно бути поруч один з одним, щоб передати припаси. Здатність дистанційно зцілювати товаришів по команді з такою легкістю дає величезну перевагу в напруженій битві, тим більше, що гравець, який потребує лікування навіть не повинен знаходитися в межах прямої видимості пілота дрона.

Можливо, якщо розробники із DICE прислухаються до відгуків геймерів та зуміють повернути інтерес до проєкту, то гравці знайдуть ще більше цікавих моментів у Battlefield 2042.