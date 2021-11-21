Релиз Battlefield 2042 привлек внимание огромного количества геймеров, и, несмотря на окружающий игру негатив, некоторые игроки не только с удовольствием играют в нее, но и находят инновационные стратегии и приемы, чтобы получить преимущество в бою. Одному из них удалось обнаружить почти идеальный метод дистанционного лечения товарищей по команде.

Невероятно Полное погружение в видеоигру: поклонник CS:GO "перенес" эффект от взрыва флешки в реальность

Трюк, продемонстрированный пользователем Reddit под ником ArchieBuld, объединяет сразу две механики проекта в неожиданной манере. Дело в том, что класс медика может лечить игроков бросая возле них ящик с медикаментами, восстанавливающий здоровье всех союзников, находящихся в радиусе его действия. А еще в игре есть дроны, которые геймеры могут использовать для разведки, летая в наиболее горячих точках поля боя.

ArchieBuld решил попытаться разместить упомянутый ящик на дрон и, как оказалось, последний может перенести его практически куда угодно. Таким образом, этот способ можно использовать для дистанционного лечения товарищей по команде, не рискуя собственной жизнью. Свое открытие геймеров подкрепил видеороликом, в котором продемонстрировал, что этот трюк может удачно работать в самых разных ситуациях.



Вылечить товарищей по команде под градом вражеских пуль может быть очень трудно, поскольку в большинстве случаев игрокам нужно быть рядом друг с другом, чтобы передать припасы. Способность дистанционно исцелять товарищей по команде с такой легкостью дает огромное преимущество в напряженном сражении, тем более что игрок, нуждающийся в лечении даже не должен находиться в пределах прямой видимости пилота дрона.

Возможно, если разработчики DICE прислушаются к отзывам геймеров и сумеют вернуть интерес к проекту, то игроки найдут еще больше интересных моментов в Battlefield 2042.