Elden Ring – стовідсотково одна з найочікуваніших ігор 2022 року. Це не дивно, враховуючи портфоліо розробників із FromSoftware. У час коли всі геймери чекають релізу, щоб поринути в амбітний проєкт, глава студії та головний творець гри заявив, що не стане грати у власне дітище.

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Перш за все, в інтерв'ю журналу EDGE Міядзакі розповів чому в грі у назві якої є слово "кільце" не можна буде вільно їх носити. Цікаво, що у попередніх іграх студії ці прикраси були невіднятною частиною екіпірування персонажа. У Elden Ring же їх місце займуть талісмани.

За словами розробника, першочергово саме часте використання в інших іграх змусило команду відмовитися від кілець. Проте куди важливішою є друга причина:

Річ у тому, що, звичайно ж, кільця існують у цій грі, але на них зав'язані дуже важливі сюжетні деталі та історії персонажів. Тому ми хотіли, щоб вони займали особливе становище у світі Elden Ring, – додав Міядзакі.

Потому, глава FromSoftware розійшовся у компліментах майбутньому релізу, заявивши що структура "відкритого світу" дозволяє йому створити проєкт максимально близький до того, якою він уявляє ідеальну гру. Попри це Хідетака Міядзакі сам не планує грати у своє дітище.

Знаєте, я, напевно, не гратиму в Elden Ring, тому що це гра, яку я зробив сам. Це така моя особиста політика. Я не відчую жодних емоцій від вивчення невідомого, як це буде в інших гравців, – підкреслив розробник.

Мальовничий світ гри / скриншот з ютубу

При цьому він переконаний, що широка аудиторія отримає від Elden Ring цілий шквал емоцій, а особливо гра прийдеться до смаку тим, хто любить досліджувати нові світи, адже команда FromSoftware намагалася зробити світ своєї гри захопливим та таким у який хочеться повертатися.

Основним інструментом у цьому слугувало ігрове різноманіття ситуацій, локацій та персонажів, яке Міядзакі навіть назвав "одним із ключових аспектів загального дизайну проєкту".

Прев'ю геймплею Elden Ring

Ми намагалися створити світ, який буде дарувати радість від одного лише процесу дослідження. Для цього ми підготували безліч захопливих подій і місць для мандрівників-початківців. Крім того, гра окутана ореолом загадковості, де ви читатимете або чутимете про певні речі, що повинні підштовхувати вас рухатися вперед – назустріч новим пригодам, – підсумував Міядзакі.

Поринути у ці пригоди самостійно можна буде вже дуже скоро, адже реліз Elden Ring заплановано на 25 лютого 2022 року на PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One та ПК.