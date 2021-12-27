Elden Ring – совершенно точно одна из самых ожидаемых игр 2022 года. Это не удивительно, учитывая портфолио разработчиков из FromSoftware. В то время как все геймеры ждут релиза, чтобы погрузиться в амбициозный проект, глава студии и главный создатель игры заявил, что не станет играть в собственное детище.

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Прежде всего, в интервью журналу EDGE Миядзаки рассказал, почему в игре в названии которой есть слово "кольцо" нельзя будет свободно их носить. Интересно, что в предыдущих играх студии эти украшения были неотъемлемой частью экипировки персонажа. В Elden Ring же их место займут талисманы.

По словам разработчика, в первую очередь именно частое использование в других играх заставило команду отказаться от колец. Однако куда важнее вторая причина:

Дело в том, что конечно же кольца существуют в этой игре, но на них завязаны очень важные сюжетные детали и истории персонажей. Поэтому мы хотели, чтобы они занимали особое положение в мире Elden Ring, – добавил Миядзаки.

Потом глава FromSoftware разошелся в комплиментах предстоящему релизу, заявив что структура "открытого мира" позволяет ему создать проект максимально близкий к тому, какой он представляет идеальную игру. Несмотря на это, Хидетака Миядзаки сам не планирует играть в свое детище.

Знаете, я, вероятно, не буду играть в Elden Ring, потому что это игра, которую я сделал сам. Это такая моя личная политика. Я не испытаю никаких эмоций от изучения неизвестного, как это будет у других игроков, – подчеркнул разработчик.

Живописный мир игры / скриншот из ютуба

При этом он убежден, что широкая аудитория получит от Elden Ring целый шквал эмоций, особенно игра придётся по вкусу тем, кто любит исследовать новые миры, ведь команда FromSoftware пыталась сделать мир своей игры увлекательным и таким в который хочется возвращаться.

Основным инструментом в этом послужило игровое разнообразие ситуаций, локаций и персонажей, которое Миядзаки даже назвал "одним из ключевых аспектов общего дизайна проекта".

Превью геймплея Elden Ring

Мы пытались создать мир, который будет дарить радость от одного только процесса исследования. Для этого мы подготовили множество увлекательных событий и мест для начинающих путешественников. Кроме того, игра окутана ореолом загадочности, где вы будете читать или слышать об определенных вещах, которые должны подталкивать вас двигаться вперед – навстречу новым приключениям, – подытожил Миядзаки.

Погрузиться в эти приключения самостоятельно можно будет очень скоро, ведь релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля 2022 года на PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One и ПК.