Джерело цієї інформації є вже доволі звичним для ігрової індустрії. Sony Santa Monica нещодавно опублікувала список вакансій, який натякає на близькість продовження франшизи.

Варте уваги Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Можливе продовження God of War

Оригінальний God of War і його продовження God of War Ragnarok були настільки успішними, що на Amazon нині працює над серіалом за їх мотивами. Тож цілком логічним було б для студії працювати над найшвидшим продовженням.

Шанувальники міркували про ймовірне продовження God of War ще до виходу Ragnarok. Та тепер з'явилася нова інформація, яка змусила гравців знову заговорити про наступну гру God of War.

Головний дизайнер боїв Sony Santa Monica Роб Меєр насторожив шанувальників, опублікувавши посилання на список вакансій у студії. Серед них є й вакансія штатного дизайнера боїв.

Ключовою частиною інформації, в якій шанувальники побачили доказ можливого продовження God of War, є дуже конкретні критерії в оголошенні про роботу: "Потрібно знати God of War (2018) і God of War Ragnarök (2022) та вміти детально розповідати про бойові системи, механіку та ворогів".