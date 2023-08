Источник этой информации уже достаточно привычен для игровой индустрии. Sony Santa Monica недавно опубликовала список вакансий, намекающий на близость продолжения франшизы.

Возможное продолжение God of War

Оригинальный God of War и его продолжение God of War Ragnarok были настолько успешны, что на Amazon ныне работает над сериалом по их мотивам. Поэтому вполне логично было бы для студии работать над быстрым продолжением.

Поклонники рассуждали о вероятном продолжении God of War еще до выхода Ragnarok. Но теперь появилась новая информация, заставившая игроков снова заговорить о следующей игре God of War.

Главный дизайнер боев Sony Santa Monica Роб Мейер насторожил поклонников, опубликовав ссылку на список вакансий в студии. Среди них есть и вакансия штатного дизайнера боев.

Ключевой частью информации, в которой поклонники увидели доказательство возможного продолжения God of War, являются очень конкретные критерии в объявлении о работе: "Нужно знать God of War (2018) и God of War Ragnarök (2022) и уметь подробно рассказывать о боевых системах, механике и врагах".