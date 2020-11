Відомі переможці щорічної премії Golden Joystick Awards 2020. Найкращою грою цього року стала The Last of Us Part II, також ця відеогра стала лідером за кількістю нагород.

Вже 38 щорічна церемонія Golden Joystick Awards пройшла у ніч з 24 на 25 листопада. У більшості номінаціях переможці визначалися шляхом голосування, у якому могли взяти участь всі бажаючі. Але у деяких номінаціях найкращих визначали критики. Цікаво CS:GO та Dota 2 вже не найкращі: відомі переможці Esports Awards 2020 Переможці Golden Joystick Awards 2020: Найкраща історія – The Last of Us Part II

Найкраща багатокористувацька гра – Fall Guys

Найкращий візуальний дизайн – The Last of Us Part II

Найкраще доповнення – No Man's Sky: Origins

Мобільна гра року – Lego Builder's Journey

Найкраще звукове оформлення – The Last of Us Part II

Найкраща інді-гра – Hades

Ще досі грають – Minecraft

Студія року – Naughty Dog

Кіберспортивна гра року – Call of Duty: Modern Warfare

Найкращий новий стрімер – iamBrandon

Найкраща сімейна гра – Fall Guys

Найкраща ігрова спільнота – Minecraft

Найкращий актор – Сандра Саад (Камала Хан з Marvel's Avengers) (критики)

(критики) Прорив року – Innersloth (Among Us) (критики)

(критики) Зал слави – серія Worms та її розробники з Team17 (критики)

(критики) Видатний внесок – itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic (критики)

(критики) Гра року на PC – Death Stranding

Найкраще ігрове обладнання – NVIDIA GeForce RTX 3080

Гра року на PlayStation – The Last of Us Part II

Гра року на Xbox – Ori and the Will of the Wisps

Гра року на Nintendo – Animal Crossing: New Horizons

Найочікуваніша гра – God of War: Ragnarok

Вибір критиків – Hades (критики)

(критики) Головна гра року – The Last of Us Part II Найбільшу кількість нагород отримала The Last of Us Part II (5), також розробники цієї гри стали переможцями в одній з номінацій. Саме цю відеогру можна вважати найуспішнішим проєктом 2020 року. По дві нагороди взяли такі ігри: Minecraft, Hades та Fall Guys. Найкращою грою 2020 року стала The Last of Us Part II / світлина з порталу EssentiallySports Golden Joystick Awards Щорічна церемонія нагородження найкращих відеоігор. Голосування проводиться у понад 20 різноманітних номінаціях, зокрема найкраща кіберспортивна дисципліна, найкраща гра року, найочікуваніша гра та чимало інших. Проголосувати може будь-хто на сайті GamesRadar+.