Minecraft, Among Us та гра року: відомі переможці премії Golden Joystick Awards 2020
Відомі переможці щорічної премії Golden Joystick Awards 2020. Найкращою грою цього року стала The Last of Us Part II, також ця відеогра стала лідером за кількістю нагород.
Вже 38 щорічна церемонія Golden Joystick Awards пройшла у ніч з 24 на 25 листопада. У більшості номінаціях переможці визначалися шляхом голосування, у якому могли взяти участь всі бажаючі. Але у деяких номінаціях найкращих визначали критики.
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Переможці Golden Joystick Awards 2020:
- Найкраща історія – The Last of Us Part II
- Найкраща багатокористувацька гра – Fall Guys
- Найкращий візуальний дизайн – The Last of Us Part II
- Найкраще доповнення – No Man's Sky: Origins
- Мобільна гра року – Lego Builder's Journey
- Найкраще звукове оформлення – The Last of Us Part II
- Найкраща інді-гра – Hades
- Ще досі грають – Minecraft
- Студія року – Naughty Dog
- Кіберспортивна гра року – Call of Duty: Modern Warfare
- Найкращий новий стрімер – iamBrandon
- Найкраща сімейна гра – Fall Guys
- Найкраща ігрова спільнота – Minecraft
- Найкращий актор – Сандра Саад (Камала Хан з Marvel's Avengers) (критики)
- Прорив року – Innersloth (Among Us) (критики)
- Зал слави – серія Worms та її розробники з Team17 (критики)
- Видатний внесок – itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic (критики)
- Гра року на PC – Death Stranding
- Найкраще ігрове обладнання – NVIDIA GeForce RTX 3080
- Гра року на PlayStation – The Last of Us Part II
- Гра року на Xbox – Ori and the Will of the Wisps
- Гра року на Nintendo – Animal Crossing: New Horizons
- Найочікуваніша гра – God of War: Ragnarok
- Вибір критиків – Hades (критики)
- Головна гра року – The Last of Us Part II
Найбільшу кількість нагород отримала The Last of Us Part II (5), також розробники цієї гри стали переможцями в одній з номінацій. Саме цю відеогру можна вважати найуспішнішим проєктом 2020 року. По дві нагороди взяли такі ігри: Minecraft, Hades та Fall Guys.
Найкращою грою 2020 року стала The Last of Us Part II / світлина з порталу EssentiallySports
Golden Joystick AwardsЩорічна церемонія нагородження найкращих відеоігор. Голосування проводиться у понад 20 різноманітних номінаціях, зокрема найкраща кіберспортивна дисципліна, найкраща гра року, найочікуваніша гра та чимало інших. Проголосувати може будь-хто на сайті GamesRadar+.
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