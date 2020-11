Известны победители ежегодной премии Golden Joystick Awards 2020. Лучшей игрой этого года стала The Last of Us Part II, также эта видеоигра стала лидером по количеству наград.

Уже 38 ежегодная церемония Golden Joystick Awards прошла в ночь с 24 на 25 ноября. В большинстве номинаций победители определялись путем голосования, в котором могли принять участие все желающие. Но в некоторых номинациях лучших определяли критики. Интересно CS:GO и Dota 2 уже не лучшие: известны победители Esports Awards 2020 Победители Golden Joystick Awards 2020: Лучшая история – The Last of Us Part II

Лучшая многопользовательская игра – Fall Guys

Лучший визуальный дизайн – The Last of Us Part II

Лучшее дополнение – No Man's Sky: Origins

Мобильная игра года – Lego Builder's Journey

Лучшее звуковое оформление – The Last of Us Part II

Лучшая инди-игра – Hades

До сих пор играют – Minecraft

Студия года– Naughty Dog

Киберспортивная игра года – Call of Duty: Modern Warfare

Лучший новый стример – iamBrandon

Лучшая семейная игра – Fall Guys

Лучшее игровое сообщество – Minecraft

Лучший актер – Сандра Саад (Камала Хан из Marvel's Avengers) (критики)

(критики) Прорыв года – Innersloth (Among Us) (критики)

(критики) Зал славы – серия Worms и ее разработчики из Team17 (критики)

(критики) Выдающийся вклад – itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic (критики)

(критики) Игра года на PC – Death Stranding

Лучшее игровое оборудование – NVIDIA GeForce RTX 3080

Игра года на PlayStation – The Last of Us Part II

Игра года на Xbox – Ori and the Will of the Wisps

Игра года на Nintendo– Animal Crossing: New Horizons

Самая ожидаемая игра – God of War: Ragnarok

Выбор критиков – Hades (критики)

(критики) Главная игра года – The Last of Us Part II Наибольшее количество наград получила The Last of Us Part II (5), также разработчики этой игры стали победителями в одной из номинаций. Именно эту видеоигру можно считать самым успешным проектом 2020 года. По две награды взяли такие игры: Minecraft, Hades и Fall Guys. Лучшей игрой 2020 года стала The Last of Us Part II / фотография с портала EssentiallySports Golden Joystick Awards Ежегодная церемония награждения лучших видеоигр. Голосование проводится в более чем 20 различных номинациях, в том числе лучшая киберспортивная дисциплина, лучшая игра года , самая ожидаемая игра и многие другие. Проголосовать может любой на сайте GamesRadar+.