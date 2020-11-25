Minecraft, Among Us и игра года: известны победители премии Golden Joystick Awards 2020
Известны победители ежегодной премии Golden Joystick Awards 2020. Лучшей игрой этого года стала The Last of Us Part II, также эта видеоигра стала лидером по количеству наград.
Уже 38 ежегодная церемония Golden Joystick Awards прошла в ночь с 24 на 25 ноября. В большинстве номинаций победители определялись путем голосования, в котором могли принять участие все желающие. Но в некоторых номинациях лучших определяли критики.
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Победители Golden Joystick Awards 2020:
- Лучшая история – The Last of Us Part II
- Лучшая многопользовательская игра – Fall Guys
- Лучший визуальный дизайн – The Last of Us Part II
- Лучшее дополнение – No Man's Sky: Origins
- Мобильная игра года – Lego Builder's Journey
- Лучшее звуковое оформление – The Last of Us Part II
- Лучшая инди-игра – Hades
- До сих пор играют – Minecraft
- Студия года– Naughty Dog
- Киберспортивная игра года – Call of Duty: Modern Warfare
- Лучший новый стример – iamBrandon
- Лучшая семейная игра – Fall Guys
- Лучшее игровое сообщество – Minecraft
- Лучший актер – Сандра Саад (Камала Хан из Marvel's Avengers) (критики)
- Прорыв года – Innersloth (Among Us) (критики)
- Зал славы – серия Worms и ее разработчики из Team17 (критики)
- Выдающийся вклад – itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic (критики)
- Игра года на PC – Death Stranding
- Лучшее игровое оборудование – NVIDIA GeForce RTX 3080
- Игра года на PlayStation – The Last of Us Part II
- Игра года на Xbox – Ori and the Will of the Wisps
- Игра года на Nintendo– Animal Crossing: New Horizons
- Самая ожидаемая игра – God of War: Ragnarok
- Выбор критиков – Hades (критики)
- Главная игра года – The Last of Us Part II
Наибольшее количество наград получила The Last of Us Part II (5), также разработчики этой игры стали победителями в одной из номинаций. Именно эту видеоигру можно считать самым успешным проектом 2020 года. По две награды взяли такие игры: Minecraft, Hades и Fall Guys.
Лучшей игрой 2020 года стала The Last of Us Part II / фотография с портала EssentiallySports
Golden Joystick AwardsЕжегодная церемония награждения лучших видеоигр. Голосование проводится в более чем 20 различных номинациях, в том числе лучшая киберспортивная дисциплина, лучшая игра года , самая ожидаемая игра и многие другие. Проголосовать может любой на сайте GamesRadar+.
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