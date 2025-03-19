Вперше за 28 років – фанати олдскульного шутера GoldenEye зробили те, що вважалося неможливим
- Через 28 років після виходу гри GoldenEye, кіберспортсмени вперше офіційно підтвердили можливість нічиєї.
- Цей унікальний випадок став першим зафіксованим на відео, де обидва гравці влучили одночасно, зафіксувавши рахунок 10-10.
Професійні гравці у культовий шутер GoldenEye для Nintendo 64 стали свідками унікального інциденту, який всі 28 років існування гри вважався можливим лише у теорії.
Навіть попри поважний вік легендарна GoldenEye все ще здатна здивувати геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
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Перша нічия в історії гри
Через 28 років після виходу оригінальної відеогри GoldenEye, кіберспортсмени з цієї дисципліни (так, з неї досі проводяться чемпіонати) отримали офіційне підтвердження, що в грі дійсно можлива нічия.
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Минулого вечора ми грали в GoldenEye Netplay і побачили дещо, про що тільки будували теорії, але ніколи раніше не бачили,
– написав у соцмережі X один з найтитулованіших кіберспортсменів з GoldenEye під ніком Graslu00.
У мультиплеєрному матчі, за рахунку 9-9, геймери здійснили постріл настільки одночасно, що влучили один в одного у той самий кадр. В результаті, гра зарахувала вбивство обом гравцям, що зафіксувало першу офіційну нічию в історії гри.
Унікальний випадок: дивіться відео
Звісно, цілком можливо, що за довгі роки існування проєкту комусь вже вдавалося досягти подібного результату, одначе саме цей випадок став першим, який потрапив на відео, що робить його унікальним.