The Last of Us – одна з найкращих ігор PlayStation за кількістю продажів і визнання критиків. А після появи цікаву пасхалку щодо гри додав і Google, повідомляє Games24.

Пасхалка на The Last of Us

Серія ігор пропонує унікальний погляд на жанр зомбі-апокаліпсису та використовує його жорстокий світ, щоб підкреслити, наскільки люди готові вижити, незважаючи на будь-які суворі обставини, які їм доводиться витримувати.

Нещодавно The Last of Us була адаптована в телесеріал на HBO. Екшн-адаптації відеоігор загалом отримали поганий або посередній прийом фанів і критиків, але наразі The Last of Us відчутно піднімає цю планку.

Адаптація телевізійного серіалу на HBO виходить щонеділі та пожвавила інтерес до франшизи The Last of Us, залучивши нових гравців й інтерес до серіалу з боку тих, хто, можливо, не знайомий з відеоіграми.

Google вирішив розмістити свою пасхалку на видноті для тих, хто шукає франшизу в пошуковій системі. Коли користувачі шукають The Last of Us, на екрані з'являється гриб, з яким можна взаємодіяти.

Пасхалка на The Last of Us від Google / скриншот

Якщо клацнути по грибу, гриби починають покривати екран, поки він повністю не заповниться інфікованим грибковим ростом.