Студія, яка створила науково-фантастичний горор Quantum Error, представила трейлер своєї нової гри та повідомила, що та стане ексклюзивом для PS5, інформує 24 Канал.

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Розробники не хочуть вульгарних модифікацій

Трейлер Code Violet анонсував вихід амбітного проєкту в липні 2025 року. Гравці отримають під свій контроль героїню Вайолет Сінклер, яка опиниться на території секретної лабораторії, заповненій смертоносними динозаврами.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Наприкінці відео стає відомо, що Code Violet стане одним з ексклюзів для PlayStation 5.

Відповідаючи у соціальних мережах про причину відсутності ПК версії проєкту у TeamKill Media шокували геймерів. Виявляється, що гра "пропустить" реліз на ПК оскільки розробники не хочуть, щоб моддери створювали "вульгарні версії" головної героїні чи інших персонажів гри.

Ми високо цінуємо наших актрис і акторів озвучування, а також наше художнє бачення гри та історії та відкидаємо будь-яку форму руйнування цього за допомогою сексуальних модів… це не варто тих додаткових грошей, які ми можемо заробити (на продажах ПК версії, – ред.),

– йдеться у зверненні.

Така заява обурила власників ПК, викликавши хвилю критики як на адресу гри, так і самих TeamKill Media.

Деякі геймери навіть припустили, що це свого роду піар-кампанія від розробників і в цьому може бути дрібка правди, адже ситуація привернула величезну увагу до майбутнього проєкту.