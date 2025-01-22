Студия, которая создала научно-фантастический хоррор Quantum Error, представила трейлер своей новой игры и сообщила, что та станет эксклюзивом для PS5, информирует 24 Канал.

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Разработчики не хотят вульгарных модификаций

Трейлер Code Violet анонсировал выход амбициозного проекта в июле 2025 года. Игроки получат под свой контроль героиню Вайолет Синклер, которая окажется на территории секретной лаборатории, заполненной смертоносными динозаврами.

Трейлер проекта – смотрите видео

В конце видео становится известно, что Code Violet станет одним из эксклюзивов для PlayStation 5.

Отвечая в социальных сетях о причине отсутствия ПК версии проекта в TeamKill Media шокировали геймеров. Оказывается, что игра "пропустит" релиз на ПК поскольку разработчики не хотят, чтобы моддеры создавали "вульгарные версии" главной героини или других персонажей игры.

Мы высоко ценим наших актрис и актеров озвучивания, а также наше художественное видение игры и истории и отвергаем любую форму разрушения этого с помощью сексуальных модов... это не стоит тех дополнительных денег, которые мы можем заработать (на продажах ПК версии, – ред.),

– говорится в обращении.

Такое заявление возмутило владельцев ПК, вызвав волну критики как в адрес игры, так и самих TeamKill Media.

Некоторые геймеры даже предположили, что это своего рода пиар-кампания от разработчиков и в этом может быть доля правды, ведь ситуация привлекла огромное внимание к будущему проекту.