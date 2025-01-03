Стати учасником "Гри в кальмара", при цьому не ризикуючи життям, можна одразу в кількох відеоіграх за мотивами проєкту, інформує 24 Канал.

Цікаво Розробник інтегрував у свою майбутню гру пропозицію про одруження

Squid Game: Unleashed

У грудні 2024 року Netflix випустила мобільну гру під назвою Squid Game: Unleashed.

В цій забавці гравці можуть відчути атмосферу смертельних змагань, пройшовши через випробування, подібні до тих, що були у серіалі.

Окрім того, проєкт дозволяє створити та кастомізувати власного учасника, відкриваючи нові косметичні предмети після вдало пройдених "конкурсів".

Трейлер гри – дивіться відео

Наразі гра доступна безплатно в App Store та Google Play.

Флеш-забавка від Google

Якщо ж вам хочеться дещо простішого ігрового досвіду, але все ж такого, що стосується серіалу, то про це подбали у Google.

Відправивши у пошуковик запит "Гра в кальмара", внизу сторінки можна побачити знайомий "квиток".

При натисканні на нього, розпочнеться міні гра за мотивами першого конкурсу з серіалу.

Флеш-гра від google / Скриншот 24 Канал

Правила ті ж самі: під час того, як лялька обернута до вас спиною та лунає пісня – ваші персонажі мають рухатися до білої лінії, коли ж лялька спрямувала погляд в їхню сторону – завмерти на місці.

Співпраця з CoD: Black Ops 6

Ну й насамкінець, легендарна серія шутерів Call of Duty проводить колаборацію з серіалом.

В рамках неї, в грі доступний "бойовий пропуск", який містить чимало винагород, присвячених "Грі в кальмара".

Трейлер події – дивіться відео

Так гравці Black Ops 6 можуть отримати скіни для зброї, нових персонажів, додаткові режими та чимало іншого, заплативши за "вхід" у подію 1100 очків CoD.

Що можна отримати в грі / Фото Activision

Також не слід забувати про забавку Fall Guys, яка хоч і не має прямого зв'язку з серіалом, все ж повторює концепцію його смертельних ігор та пропонує широкий вибір різноманітних випробувань.