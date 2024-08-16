Відповідь Stray – нова гра від VARSAV Game Studios дозволить вам зіграти за собаку-спецагента
Джерело:Gamerant
Нещодавно було представлено цікаву інді-гру авторства VARSAV Game Studios, яка дозволить геймерам приміряти на себе шкуру собаки-спецагента, покликаного врятувати світ.
Barkour стане своєрідною відповіддю на Stray, адже тепер і "собачники" зможуть зіграти в гру, де головним героєм є їх улюблена тваринка.
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Врятувати світ – завдання для найкращого хлопчика
Роками, як і у житті, віртуальні собаки були вірними друзями героїв багатьох відеоігор, але ось нарешті прийшов час отримати проєкт, в якому пес стане не додатком до персонажа, а повноцінним протагоністом.
Станеться це з появою відеогри Barkour – нового екшн-стелсу, в якому гравці візьмуть під контроль не простого собаку, а секретного агента шпигунської організації, що складається з тварин, якому доручено врятувати світ.
Чотирилапий супершпигун володітиме навичками своєрідного паркуру та буде озброєний високотехнологічними гаджетами. Усе це допоможе йому пробиратися повз озброєних найманців та ліквідовувати їх комічними стелс-атаками за необхідності.
Трейлер гри – дивитися відео
Згідно з інформацією з трейлера, Barkour вийде на ПК та консолі (поки що без уточнення які саме) десь впродовж 2025 року.
Отож, геймерам, яких зацікавив проєкт варто додати його в бажане в Steam аби не пропустити подальших новин від польських розробників.