Що відомо про гру

Як і було обіцяно, у рамках шоу Nacon Connect 2024 видавництво Nacon і розробники з Nacon Studio Milan поділилися подробицями свого симулятора виживання. Він називається "Термінатор: Вцілілі" (Terminator: Survivors) й розробляється мінімум з липня 2022 року.

Дія гри відбуватиметься через чотири роки після "Судного дня" – дня, коли штучний інтелект Скайнет вирішив заволодіти ядерними ракетами й використав їх для майже повного знищення людства. Чотири роки потому люди, що залишилися, повинні боротися у відкритому світі проти термінаторів, якими керує Скайнет. Творці обіцяють оригінальну історію, що відштовхується від подій перших двох фільмів. За сюжетом людство практично зникло з лиця землі, а всієї правди про події Судного дня ніхто не знає, включно з головним персонажем. У грі можна буде дізнатися про конфлікт і зародження Опору.

Ми отримали кінематографічний тизер-трейлер від Nacon, але, на жаль, жодних скриншотів чи геймплейних трейлерів ще не було опубліковано. У списку гри в Steam зазначено, що "Термінатор: Вцілілі" включатиме як нових персонажів, так і персонажів з перших двох фільмів, з якими гравцям доведеться зустрітися.

Тизер майбутньої гри: відео

Ось, як студія описує свій проєкт:

Досліджуйте відкритий світ, щоб знайти ключові матеріали та вцілілих, необхідні для розбудови вашої домашньої бази, але ніколи не забувайте: страшний і смертоносний Термінатор десь поруч, полює на вас і є постійною загрозою.

Дізнайтеся більше про те, що сталося в Судний день у недослідженій сюжетній лінії та спробуйте змінити долю людства.

Вирощуйте залишки людства на домашній базі, яку ви використаєте для створення нового плацдарму.

Спробуйте вистояти проти загрози машин поодинці або в кооперативі з трьома друзями.

Хоча ви будете озброєні, щоб атакувати зблизька і на відстані, скритність і обережність можуть бути більш розумними підходами, коли на вас чатують машини Скайнету і падальники.

Гра з'явиться у ранньому доступі в Steam 24 жовтня, приблизно до 40-ї річниці першого фільму про Термінатора. На консолях гра дебютує трохи пізніше.