Вийшла довгоочікувана гра STALKER 2: Серце Чорнобиля

Через 15 років після розробки вийшла друга частина культової української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Творці оприлюднили для фанів зворушливий лист.

Після офіційного релізу гри розробники виклали на офіційній сторінці в соцмережі X зворушливого листа для фанатів S.T.A.L.K.E.R., пише 24 Канал.

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Попри усі труднощі, гра дійсно вийшла. Наш найбільший проєкт, наша власна історія та лист любові до України. Більше ніж через 15 років, двері в Зону знову відчинені,

– написали вони.

Команда GSC Game World анонсувала, що надалі гравців очікуватимуть оновлення, які включатимуть постійні покращення. Також з'явиться безплатний внутрішньоігровий контент. Про план його виходу розробники розкажуть вже у грудні.

Вони додали, що S.T.A.L.K.E.R. 2 – це масштабна гра, тому там все ще можуть бути "шорсткості". За словами творців, вони ніколи раніше не випускали проєкт подібних розмірів, тому відразу пообіцяли стежити за відгуками гравців та щонайшвидше виправляти будь-які проблеми, що потребуватимуть уваги.

"У нас амбітні плани на всесвіт S.T.A.L.K.E.R. В якомусь сенсі для нас сьогоднішній день водночас є поверненням, і початком нової подорожі. Ми щиро вдячні, що всі ці роки ви залишались із нами, й що ви продовжуєте бути з нами й зараз. Зона належить вам", – підсумували розробники.

За годину до виходу гри вийшов релізний трейлер

За годину до офіційного виходу довгоочікуваної гри розробники випустили її релізний трейлер.

Він занурює глядачів у похмурі, але чарівні пейзажі Зони, демонструючи моторошні підземні комплекси, де проводилися моторошні експерименти.

Також він знайомить нас із ключовими персонажами, серед яких легендарний Стрілець, і дражнить напруженими сутичками з бандитами та страхітливими битвами з мутантами.

Дивіться релізний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R.: Серце Чорнобиля:

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