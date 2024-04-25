Вердикт

На момент написання цього матеріалу на Metacritic зібралося 110 рецензій. Середній бал становить 82 відсотки.

На OpenCritic картина схожа: 60 оглядів, середня оцінка – 84, при цьому 90% критиків рекомендують пограти в Stellar Blade.

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Гравцям у ролі бійця сьомого десантного загону Єви належить відвоювати Землю у ворожих створінь. Заявлено напіввідкритий світ, сюжет з цікавими поворотами, ефектні битви і десятки альтернативних скінів для персонажа. Однак чи все з обіцяного відповідає дійсності?

Рецензенти хвалять варіативну бойову систему, якісні анімації, ефектних босів, різноманітність ворогів, яскравий саундтрек і приємну графіку. Digital Foundry у своєму огляді каже, що гра відполірована й радує продуктивністю.

У мінуси проєкту записали передбачуваний сюжет, посередні діалоги, пласких персонажів, нерівний темп розповіді, дратівливі локації з платформами, а також відсутність інновацій порівняно з джерелами натхнення.

Крім того, деяким оглядачам здалося, що Stellar Blade надто багато уваги приділяє особливостям жіночої фізіології. Це повертає нас до вже згаданих суперечок довкола костюмів, які є занадто сексуалізованими та відвертими, і явно не відповідають характеру сюжету, в центрі якого стоїть боротьба з жорстокими монстрами. Крім того, розробники пообіцяли можливість грати взагалі без костюма, але це негативно позначиться на можливості відбивати удари противників.

Дивіться трейлер Stellar Blade: відео

Загалом можна сказати, що Stellar Blade – це чудовий екшен з красивою графікою, але неглибоким сюжетом. Гра не змогла переплюнути проєкти, на які вона рівнялася.

Stellar Blade надійде в продаж уже 26 квітня для PS5, але згодом з'явиться на PC.