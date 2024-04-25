Вердикт

На момент написания этого материала на Metacritic собралось 110 рецензий. Средний балл составляет 82 процента.

На OpenCritic картина похожа: 60 обзоров, средняя оценка – 84, при этом 90% критиков рекомендуют поиграть в Stellar Blade.

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Игрокам в роли бойца седьмого десантного отряда Евы предстоит отвоевать Землю у вражеских созданий. Заявлен полуоткрытый мир, сюжет с интересными поворотами, эффектные сражения и десятки альтернативных скинов для персонажа. Однако все ли из обещанного соответствует действительности?

Рецензенты хвалят вариативную боевую систему, качественные анимации, эффектных боссов, разнообразие врагов, яркий саундтрек и приятную графику. Digital Foundry в своем обзоре говорит, что игра отполирована и радует производительностью.

В минусы проекта записали предсказуемый сюжет, посредственные диалоги, плоских персонажей, неровный темп повествования, раздражающие локации с платформами, а также отсутствие инноваций по сравнению с источниками вдохновения.

Кроме того, некоторым обозревателям показалось, что Stellar Blade слишком много внимания уделяет особенностям женской физиологии. Это возвращает нас к уже упомянутым спорам вокруг костюмов, которые являются слишком сексуализированными и откровенными, и явно не соответствуют характеру сюжета, в центре которого стоит борьба с жестокими монстрами. Кроме того, разработчики пообещали возможность играть вообще без костюма, но это негативно скажется на возможности отражать удары противников.

Смотрите трейлер Stellar Blade: видео

В общем можно сказать, что Stellar Blade – это замечательный экшен с красивой графикой, но неглубоким сюжетом. Игра не смогла переплюнуть проекты, на которые она равнялась.

Stellar Blade поступит в продажу уже 26 апреля для PS5, но впоследствии появится на PC.