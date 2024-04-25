Гарно, але передбачувано: критики винесли вердикт Stellar Blade

Постапокаліптичний екшен Stellar Blade від південнокорейської студії Shift Up став упізнаваним та обговорюваним ще до свого виходу, піднявши величезний скандал довкола занадто відвертого одягу головної героїні. Після виходу трейлера та демоверсії майбутні гравці були вельми зацікавлені, вказуючи на ефектний ґеймплей. Але наскільки гра сподобалась критикам?

Вердикт

На момент написання цього матеріалу на Metacritic зібралося 110 рецензій. Середній бал становить 82 відсотки.

На OpenCritic картина схожа: 60 оглядів, середня оцінка – 84, при цьому 90% критиків рекомендують пограти в Stellar Blade.

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Гравцям у ролі бійця сьомого десантного загону Єви належить відвоювати Землю у ворожих створінь. Заявлено напіввідкритий світ, сюжет з цікавими поворотами, ефектні битви і десятки альтернативних скінів для персонажа. Однак чи все з обіцяного відповідає дійсності?

Рецензенти хвалять варіативну бойову систему, якісні анімації, ефектних босів, різноманітність ворогів, яскравий саундтрек і приємну графіку. Digital Foundry у своєму огляді каже, що гра відполірована й радує продуктивністю.

У мінуси проєкту записали передбачуваний сюжет, посередні діалоги, пласких персонажів, нерівний темп розповіді, дратівливі локації з платформами, а також відсутність інновацій порівняно з джерелами натхнення.

Крім того, деяким оглядачам здалося, що Stellar Blade надто багато уваги приділяє особливостям жіночої фізіології. Це повертає нас до вже згаданих суперечок довкола костюмів, які є занадто сексуалізованими та відвертими, і явно не відповідають характеру сюжету, в центрі якого стоїть боротьба з жорстокими монстрами. Крім того, розробники пообіцяли можливість грати взагалі без костюма, але це негативно позначиться на можливості відбивати удари противників.

Дивіться трейлер Stellar Blade: відео

Загалом можна сказати, що Stellar Blade – це чудовий екшен з красивою графікою, але неглибоким сюжетом. Гра не змогла переплюнути проєкти, на які вона рівнялася.

Stellar Blade надійде в продаж уже 26 квітня для PS5, але згодом з'явиться на PC.