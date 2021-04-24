Розпочнемо полювання на монстрів: мобільна гра у всесвіті The Witcher вийде вже влітку

Розробники The Witcher: Monster Slayer відзначили, що ця гра вийде вже влітку. Разом з цим вони анонсували, що вже шукають щасливчиків з системами Android, які допоможуть у тестуваннях гри.

Напевно, всі геймери хоч щось чули про відеогру Pokemon Go, яка вийшла ще у липні 2016 року. Гра стала миттєво дуже популярною, а мільйони гравців покинули свої робочі місця та ринулися на реальні пошуки покемонів. Напевно, вже тоді чималій кількості геймерів стало зрозуміло, що після цього має вийти ще чимало схожих проєктів.

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Щоправда, CD Projekt RED якось затягнула з виходом свого аналога Pokemon Go. Хоча варто відзначити, що й сам жанр всі ці роки не мав особливого попиту серед розробників відеоігор, тому у польської компанії є всі шанси потішити "голодну" аудиторію цікавим проєктом.

Варто розпочати з того, що мобільну гру The Witcher: Monster Slayer анонсували ще у серпні 2020 року, а у листопаді розпочалося закрите тестування відеогри для власників систем iOS. Концептуально цей проєкт дуже схожий на Pokemon Go: гравці озброюються телефонами, відкривають інтерактивну мапу та розпочинають полювання на монстрів.

Події у відеогрі The Witcher: Monster Slayer відбуваються ще задовго до пригоди Геральта, а гравці мають створити свого унікального відьмака. У самих поєдинках з монстрами використовується технологія доповненої реальності, тому боротися з утопцями, гулями чи накерами потрібно буде на фоні реальних об'єктів. Під час боїв можна малювати на екрані різноманітні знаки, а також використовувати еліксири та масла.

Звісно, у всіх монстрів буде свій рівень, тому одразу навряд чи вийде розібратися з будь-яким створінням. Гравцям потрібно буде прокачувати свого персонажа та відкривати різноманітні вміння. У відеогрі буде система крафту та алхімії, а також погода та час доби якось будуть впливати на геймплей. З цікавого ще можна відзначити квести та класичний бестіарій.

Напевно, закрите тестування пройшло успішно, бо представники компанії CD Projekt RED вже відзначили, що відеогра The Witcher: Monster Slayer вийде влітку цього року. Точної дати вони не стали називати, але можна здогадатися чому. Річ у тім, що вже зараз компанія відбирає щасливчиків, які зможуть отримати доступ до ранньої версії цієї гри для Android. Напевно, від успішності цього тестування й буде залежати точна дата виходу цієї мобільної гри.

Геймплейний трейлер відеогри The Witcher: Monster Slayer – відео