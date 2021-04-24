Разработчики The Witcher: Monster Slayer отметили, что эта игра выйдет уже летом. Вместе с этим они анонсировали, что уже ищут счастливчиков с системами Android, которые помогут в тестировании игры.

Наверное, все геймеры хоть что-то слышали о видеоигре Pokemon Go, которая вышла еще в июле 2016 года. Игра стала мгновенно очень популярной, а миллионы игроков покинули свои рабочие места и кинулись на реальные поиски покемонов. Наверное, уже тогда немалому количеству геймеров стало понятно, что после этого должно выйти еще немало похожих проектов.

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Правда, CD Projekt RED как-то затянула с выходом своего аналога Pokemon Go. Хотя стоит отметить, что и сам жанр все эти годы не имел особого спроса среди разработчиков видеоигр, поэтому у польской компании есть все шансы порадовать "голодную" аудиторию интересным проектом.

Стоит начать с того, что мобильную игру The Witcher: Monster Slayer анонсировали еще в августе 2020 года, а в ноябре началось закрытое тестирование видеоигры для владельцев систем iOS. Концептуально этот проект очень похож на Pokemon Go: игроки вооружаются телефонами, открывают интерактивную карту и начинают охоту на монстров.

События в видеоигре The Witcher: Monster Slayer происходят задолго до приключений Геральта, а игроки должны создать своего уникального ведьмака. В самых поединках с монстрами используется технология дополненной реальности, поэтому бороться с утопцами, гулями или накерами нужно будет на фоне реальных объектов. Во время боев можно рисовать на экране различные знаки, а также использовать эликсиры и масла.

Конечно, у всех монстров будет свой уровень, поэтому сразу вряд ли получится разобраться с любым существом. Игрокам нужно будет прокачивать своего персонажа и открывать различные умения. В видеоигре будет система крафта и алхимии, а также погода и время суток как-то будут влиять на геймплей. Из интересного еще можно отметить квесты и классический бестиарий.

Наверное, закрытое тестирование прошло успешно, так как представители компании CD Projekt RED уже отметили, что видеоигра The Witcher: Monster Slayer выйдет летом этого года. Точной даты они не стали называть, но можно догадаться почему. Дело в том, что уже сейчас компания отбирает счастливчиков, которые смогут получить доступ к ранней версии этой игры для Android. Наверное, от успешности этого тестирования и будет зависеть точная дата выхода этой мобильной игры.

Геймплейный трейлер видеоигры The Witcher: Monster Slayer​ – видео