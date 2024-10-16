Epic Games подарує гру за мотивами популярного мультфільму для дорослих

Цього тижня серед безплатних ігор у магазині Epic Games доступні космічна пригода і горор за мотивами африканської міфології. Встигніть забрати, оскільки вже через кілька годин вони зміняться на два нові проєкти, один з яких точно зацікавить фанатів дорослого мультсеріалу "Невразливий".

Що відомо про гру

Гра Invincible: Atom Eve виконана у стилі коміксу, оскільки першоджерелом самого мультсеріалу виступали саме комікси. Тут ви візьмете на себе роль героїні на ім'я Atom Eve (або Атомна Єва), яка є однією з найсильніших у цьому всесвіті. На вас чекають таємниці, які потрібно розгадати, пробираючись через історію, що буде розповідатися у відповідному графічному оформленні, пише Games24.

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Розробником гри є Skybound Games, яка також працювала над The Walking Dead.

Повідомляється, що в грі потрібно робити складні вибори, які часто балансуватимуть на межі добра і зла , хоча Єва намагається використовувати свої здібності лише на добро. Ваш вибір визначатиме результат історії, яка може піти різними шляхами.

, хоча Єва намагається використовувати свої здібності лише на добро. Ваш вибір визначатиме результат історії, яка може піти різними шляхами. Вибирайте, як розвивати навички Єви та збільшувати її силу, розблоковувати особливі бойові здібності та відкривати унікальні варіанти діалогів. Серед ворогів будуть як знайомі обличчя, так і повністю нові.

На сторінці проєкту гру оцінили на 4.3 бали з 5 й також вказано, що рейтинг критиків – 70%.

Що є великим плюсом, встановити гру можна навіть на не дуже потужні комп'ютери. Вона потребує 8 гігабайтів оперативної пам'яті, відеокарту nVidia GTS 660 або AMD Radeon HD 7870 з 2 гігабайтами RAM і 2 гігабайти вільного місця. На жаль, серед доступних мов лише англійська, французька, німецька та іспанська.

Початок безплатної роздачі вже завтра, 17 жовтня. Триватиме вона до 24 жовтня.

Дивіться трейлер Invincible: Atom Eve: відео