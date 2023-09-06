Зокрема, у мережі припускають, що GTA 6 після свого виходу може коштувати дещо дорожче, ніж стандартні відеоігри. Втім, достеменно це поки не відомо.

Читайте також PIN-UP Foundation відновив у Харкові пам'ятку архітектури, пошкоджену обстрілами

GTA 6 можуть представити зовсім скоро

У твітері з'явився цікавий аудіозапис, який представляють як запис розмови Штрауса Зельника – керівника компанії Take-Two. Він буцімто на зустрічі з інвесторами озвучив дві ключові дати:

23 жовтня 2023 року – офіційний анонс гри GTA 6,

– офіційний анонс гри GTA 6, 24 жовтня 2024 року – офіційний реліз довгоочікуваної гри.

Аудіозапис викликав дискусії щодо своєї достовірності. Дехто з шанувальників припускає, що він згенерований за допомогою нейромереж. На користь того, що запис є реальним, говорить той факт, що на вимогу Take-Two запис видалили з твітера.

Скільки може коштувати GTA 6

На тлі нових чуток про можливі дати офіційного анонсу та релізу гри в мережі почали поширювати інформацію й про можливу вартість GTA 6. Зокрема серед шанувальників з'явилася версія про ціну в 150 доларів – майже 5 тисяч 500 гривень за офіційним курсом.

Втім, така вартість є не більше ніж звичайним припущенням шанувальників гри. Жодних підтверджень теорії, що вартість може бути саме такою, наразі немає.