В частности, в сети предполагают, что GTA 6 после своего выхода может стоить несколько дороже стандартных видеоигр. Впрочем, точно это пока не известно.

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GTA 6 могут представить совсем скоро

В твиттере появилась интересная аудиозапись, которую представляют как запись разговора Штрауса Зельника – руководителя компании Take-Two. Он якобы на встрече с инвесторами озвучил две ключевые даты:

23 октября 2023 года – официальный анонс игры GTA 6,

– официальный анонс игры GTA 6, 24 октября 2024 года – официальный релиз долгожданной игры.

Аудиозапись вызвала дискуссии о своей достоверности. Некоторые из поклонников предполагают, что они сгенерированы с помощью нейросетей. В пользу того, что запись реальна, говорит тот факт, что по требованию Take-Two запись удалили из твиттера.

Сколько может стоить GTA 6

На фоне новых слухов о возможных датах официального анонса и релиза игры в сети начали распространять информацию и о возможной стоимости GTA 6. В частности, среди поклонников появилась версия о цене в 150 долларов – почти 5 тысяч 500 гривен по официальному курсу.

Впрочем, такая стоимость является не более чем обычным предположением поклонников игры. Никаких подтверждений теории, что стоимость может быть именно такой, пока нет.