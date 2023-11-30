Підписники Netflix з 14 грудня зможуть безкоштовно грати трилогію GTA

Netflix продовжує розвивати свій ігровий напрямок. Компанія оголосила, що Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition з'явиться на платформі з 14 грудня.

Добірка ігор буде безплатною для передплатників Netflix, як і інші проєкти бібліотеки сервісу. Кожна з трьох ігор, включених до Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, була оновлена для мобільних пристроїв.

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Трилогія GTA на Netflix

У трилогію, в яку вже з 14 грудня можна буде пограти на сервісі Netflix, входять культові:

Grand Theft Auto III,

Grand Theft Auto: Vice City,

Grand Theft Auto: San Andreas.

Крім сервісу Netflix, ці ігри також будуть доступні як окремі застосунки на Android та iOS.

Трилогія GTA: дивіться відео

Netflix збирає у свою бібліотеку, що постійно росте, різні ігри. Компанія також займається розробкою власних ігор завдяки придбанню студії Night School, яка створила популярні ігри Oxenfree та Afterparty.