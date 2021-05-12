Кілька тижнів тому для відеогри Call of Duty: Warzone вийшло масштабне оновлення, а також тоді розпочався третій змагальний сезон. Розробники повністю змінили ігрову мапу, щоправда, саме через це й з'явилися певні проблеми, а деякі гравці почали активно використовувати нові баги.

Детальніше про цю ситуацію Народні месники: гравці у Call of Duty: Warzone вже взялися за боротьбу з "фанатами" багів

Якщо коротко, то ще на початку третього сезону з'явилася одна проблема – гравці просто почали провалюватися під текстури. Деякі геймери цілком випадково потрапляли у таку неприємну ситуацію, а інші робили це навмисно, щоб отримати перевагу над своїми опонентами. Напевно, тоді мапу у відеогрі Call of Duty: Warzone можна було порівняти з ситом, бо ніколи не знаєш, де саме можна провалитися під текстури.

Звісно, розробники активно працювали й працюють над виправленням всіх цих недоліків. Щоправда, шанувальники цієї відеогри продовжують знаходити різноманітні баги. Першим відшукав новий технічний недолік геймер із нікнеймом ThanosBigSnap. Він вирішив поділитися відповідним записом на платформі Reddit, а вже її користувачі назвали цей баг "Стрибком Супермена".

Геймер вирішив просто зістрибнути з даху багатоповерхівки, щоб зачепитися руками за сусідню будівлю. Щоправда, результат перевершив навіть найсміливіші прогнози, бо гравець майже перелетів й сусідню будівлю. Користувачам у мережі це нагадало політ справжнього супергероя, тому цей баг й отримав таку назву. Зрозуміло, що подібний трюк хотіли б взяти собі на озброєння майже всі гравці у Call of Duty: Warzone.

Саме тому чимало геймерів останнім часом намагалося повторити цей стрибок, але систематично робити щось схоже поки не вийшло у жодного. Працює все наступним чином: гравці розганяються й роблять стрибок, який запускає анімацію вільного падіння, щоправда, вперед, а не вниз. У теорії все звучить достатньо просто, хоча на практиці повторювати це стабільно дуже складно. Геймери радять натискати клавішу стрибку в останню секунду та просто сподіватися на краще.

Тобто у гравців поки так й не вийшло повністю "приборкати" цей нестандартний баг. Можливо, саме тому розробники цієї відеогри ще досі й не виправили цей технічний недолік, хоча повідомлень вже з'являлося немало.

"Стрибок Супермена" у відеогрі Call of Duty: Warzone – відео