Несколько недель назад для видеоигры Call of Duty: Warzone вышло масштабное обновление, а также тогда начался третий соревновательный сезон. Разработчики полностью изменили игровую карту, правда, именно поэтому и появились определенные проблемы, а некоторые игроки начали активно использовать новые баги.

Подробнее об этой ситуации Народные мстители: игроки в Call of Duty: Warzone уже взялись за борьбу с "фанатами" багов

Если вкратце, то еще в начале третьего сезона появилась одна проблема – игроки просто начали проваливаться под текстуры. Некоторые геймеры совершенно случайно попадали в такую неприятную ситуацию, а другие делали это намеренно, чтобы получить преимущество над своими оппонентами. Наверное, тогда карту в видеоигре Call of Duty: Warzone можно было сравнить с ситом, потому что никогда не знаешь, где именно можно провалиться под текстуры.

Конечно, разработчики активно работали и работают над исправлением всех этих недостатков. Правда, поклонники этой видеоигры продолжают находить различные баги. Первым нашел новый технический недостаток геймер с никнеймом ThanosBigSnap. Он решил поделиться соответствующей записью на платформе Reddit, а уже ее пользователи назвали этот баг "Прыжком Супермена".

Геймер решил просто спрыгнуть с крыши многоэтажки, чтобы зацепиться руками за соседнее здание. Правда, результат превзошел даже самые смелые прогнозы, потому что игрок почти перелетел и соседнее здание. Пользователям в сети это напомнило полет настоящего супергероя, поэтому этот баг и получил такое название. Понятно, что подобный трюк хотели бы взять себе на вооружение почти все игроки в Call of Duty: Warzone.

Именно поэтому многие геймеры в последнее время пытались повторить этот прыжок, но систематически делать нечто похожее пока не получилось ни у одного. Работает все следующим образом: игроки разгоняются и делают прыжок, который запускает анимацию свободного падения, правда, вперед, а не вниз. В теории все звучит достаточно просто, хотя на практике повторять это стабильно очень сложно. Геймеры советуют нажимать клавишу прыжка в последнюю секунду и просто надеяться на лучшее.

То есть у игроков пока так и не получилось полностью "обуздать" этот нестандартный баг. Возможно, именно поэтому разработчики этой видеоигры до сих пор и не исправили этот технический недостаток, хотя сообщений уже появлялось немало.

"Прыжок Супермена" в видеоигре Call of Duty: Warzone – видео