Гравець у CS:GO продемонстрував дуже ефектний та корисний трюк на мапі Mirage. Щоправда, він не перший геймер, який використав подібний прийом у цій відеогрі.

Ми вже показували вам хайлайт користувача із нікнеймом bonbonbanana. Цього разу у геймера знову вийшло потрапити до топу найкращих за останній місяць у розділі Counter-Strike: Global Offensive. Його пост на платформі Reddit вже зібрав понад 10 тисяч вподобань та 250 коментарів всього за один день.

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Головний герой цього відео знову проводив матч саме на мапі Mirage. Він грав за команду спецвійськ, а його команда програла пістолетний раунд, але у другому вони зробили класичний форс. Тому bonbonbanana грав з Desert Eagle, Zeus x27, другим бронежилетом, а також звичайним набором гранат. Його команда швидко залишилася у меншості, а терористи зайняли всі ключові позиції на точці A та у центрі мапи.

Геймер знав, що у вікні гравців спецвійськ вже чекав суперник, тому він вирішив показати свої навики "Bunny Hop". Він з розбігу майстерно проскочив через вентиляцію та вбив свого опонента, який такого точно не очікував. З камери bonbonbanana цей момент виглядає навіть трохи непримітно. Проте, з камери його опонента це виглядає дуже дивно та вражає, бо гравець спецвійськ просто літає у повітрі з неймовірною швидкістю. Терорист навіть не встиг прицілитися у свого опонента.

Минулого разу bonbonbanana зазначив, що його реальне звання "Silver III", але з цим вже важко погодитися, бо рівень його гри точно не такий низький. Користувачам дуже сподобався такий трюк, хоча геймер не перший, хто його показав. У 2017 році у схожій ситуації відправили відпочивати відомого американського кіберспортсмена Stewie2K. Пропонуємо вам ознайомитися з обома цими моментами та взяти на озброєння подібний трюк.

Момент за участю bonbonbanana – відео

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Момент за участю Stewie2K – відео