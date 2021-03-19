Игрок в CS:GO продемонстрировал очень эффектный и полезный трюк на карте Mirage. Правда, он не первый геймер, который использовал подобный прием в этой видеоигре.

Мы уже показывали вам хайлайт пользователя с никнеймом bonbonbanana. На этот раз у геймера снова получилось попасть в топ лучших за последний месяц в разделе Counter-Strike: Global Offensive. Его пост на платформе Reddit уже собрал более 10 тысяч лайков и 250 комментариев всего за один день.

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Главный герой этого видео снова проводил матч именно на карте Mirage. Он играл за команду спецвойск, а его команда проиграла пистолетный раунд, но во втором они сделали классический форс. Поэтому bonbonbanana играл с Desert Eagle, Zeus x27, вторым бронежилетом, а также обычным набором гранат. Его команда быстро осталась в меньшинстве, а террористы заняли все ключевые позиции на точке A и в центре карты.

Геймер знал, что в окне игроков спецвойск уже ждал соперник, поэтому он решил показать свои навыки "Bunny Hop". Он с разбега мастерски проскочил через вентиляцию и убил своего оппонента, который такого точно не ожидал. Из камеры bonbonbanana этот момент выглядит даже немного неприметно. Однако, с камеры его оппонента это выглядит очень странно и впечатляет, поскольку игрок спецвойск просто летает в воздухе с невероятной скоростью. Террорист даже не успел прицелиться в своего оппонента.

В прошлый раз bonbonbanana отметил, что его реальное звание "Silver III", но с этим уже трудно согласиться, так как уровень его игры точно не такой низкий. Пользователям очень понравился такой трюк, хотя геймер не первый, кто его показал. В 2017 году в похожей ситуации отправили отдыхать известного американского киберспортсмена Stewie2K. Предлагаем вам ознакомиться с обеими этими моментами и взять на вооружение подобный трюк.

Момент с участием bonbonbanana – видео

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Момент с участием Stewie2K – видео