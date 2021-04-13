Кіберспортсмен SumaiL став героєм комічного та неочікуваного хайлайту. Він не зміг впоратися з найслабшим юнітом у грі, тому відправився відпочивати у таверну.

Кіберспортсмени це звичайні люди, які також помиляються та потрапляють у комічні ситуації. Головним героєм подібного кумедного хайлайту став пакистанський кіберспортсмен SumaiL. Хоча варто відзначити, що у цій ситуації його підставив ("підклав свиню") партнер по команді.

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SumaiL став героєм цього хайлайту на одному зі стрімів корейського гравця DuBu. Геймер проводив звичайний змагальний матч на Morphling. Його команда спробувала прорвати оборону опонентів на нижній лінії, але подібна атака завершилася невдало. Вони відступили, а SumaiL вирішив повністю перекачатися у спритність, щоб втекти від можливих переслідувачів. Щоправда, накивати п'ятами у кіберспортсмена не вийшло, бо неочікуваного удару у спину завдав кобольд.

Звісно, з'явився тут кобольд не випадкового, а своєрідним контент-мейкером став DuBu. Виявилося, що за хвилину до цього корейський гравець вирішив скористатися нейтральним предметом Trusty Shovel. З допомогою якого можна викопати будь-де один із наступних предметів: Bounty Rune, Healing Salve, Town Portal Scroll та ворожого кобольда.

Саме останнього й розкопав DuBu поблизу своєї T2-вежі, але він не став його вбивати. Тому кобольд й переслідував свого творця аж до ворожої бази. Щоправда, напасти він чомусь вирішив на SumaiL, у якого майже не було HP. Варто відзначити, що кобольди це найслабші юніти у грі, бо вони завдають всього 10 – 11 одиниць шкоди за один удар. Цього разу вистачило й такого удару, щоб відправити SumaiL у таверну. Звісно, подібна ситуація дуже потішила користувачів у чаті, а оригінальний запис вже зібрав майже 25 тисяч переглядів.

Комічний хайлайт SumaiL – відео